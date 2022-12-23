Гид покупателя: все что нужно знать об ароматах при выборе духов

Духи в качестве рождественского или новогоднего подарка могут быть неплохим, но довольно сложным выбором. Безопасный совет — оставаться в рамках ее любимого бренда и выбирать духи, отличные от тех, которые у нее уже есть. В большинстве случаев это один и тот же «стиль» ароматов, и шансы на то, что он станет хорошим рождественским подарком, возрастают. Конечно, прежде чем искать интернет магазин косметики, лучше всего спросить, какие духи она хочет на Рождество.

Что такое духи и все, что нужно знать об ароматах, рассказывают эксперты компании Бомонд.

Что такое духи?

Коко Шанель говорила, что без парфюма невозможна никакая элегантность, потому что духи — это последний невидимый и незабываемый аксессуар. С помощью духов мы можем выбирать, как нам представить себя внешнему миру, какими мы хотим, чтобы другие ощущали и запоминали нас — это самый важный и мощный аксессуар, даже если он не виден.

Но что такое духи? Каковы секретные ингредиенты духов? Парфюм не так загадочен, как может показаться на первый взгляд. Обычно женские духи состоят из различных эфирных масел и ароматизаторов, смешанных с каким-либо растворителем, таким как спирт или вода. В настоящее время многие духи также производятся с использованием синтетических ароматизаторов, которые производятся в лабораториях.

Духи можно разделить на разные категории в зависимости, помимо прочего, от концентрации. Например:

Eau de Parfum (EdP) , которая является наиболее распространенной категорией, имеет вторую по величине концентрацию парфюмерных масел, обычно от 15 до 20 процентов. Этот тип духов интенсивен и создан для того, чтобы держаться на коже весь день. Eau de Toilette (EdT), с другой стороны, имеет более низкую концентрацию парфюмерных масел, обычно от 5 до 15 процентов. Этот тип парфюма легче и не держится весь день, как Eau de Parfum. Кроме того, существует также Eau de Cologne , который используется как общий термин для мужских духов. Eau de Cologne обычно имеет очень небольшую концентрацию парфюмерных масел, обычно от двух до пяти процентов, и держится всего несколько часов.

Семейства ароматов

Духи также можно разделить на группы ароматов. Как правило, ароматы делятся на четыре категории — цветочные и древесные, восточные и свежие — каждая из которых имеет свои подкатегории. Семейство ароматов имеет характерные свойства, и часто при покупке духов люди обращаются к определенному семейству ароматов.

Цветочные ароматы

Семейство цветочных ароматов является одним из самых больших семейств и используется во многих известных духах. Наиболее распространенные ноты в этой категории исходят от розы, жасмина, лилии, лотоса, фиалки и бархатцев. Эти духи напоминают о свежесобранных цветах и ​​идеально подходят для использования летом, для повседневного использования и, конечно же, для романтических случаев. Хотя цветочные ароматы чаще используются в женской парфюмерии, они также распространены и в мужской парфюмерии. Подкатегории семейства цветочных ароматов:

Фруктовый: пахнет сладким, съедобным или тропическим, таким как персик, груша и яблоко.

Цветочный: пахнет свежесобранными цветами, такими как розы и лилии.

Мягкий цветочный аромат: тонкий, пудровый и сладкий

Цветочно-восточный: цветочный аромат с тонкими пряными нотками.

Восточные ароматы

Семейство восточных ароматов состоит из богатых и экзотических ароматов. Когда вы думаете об восточных ароматах, представьте себе травы и специи или сухие пудровые смоляные нотки. Эти роскошные и сильные ноты часто смягчаются амбровыми или сладкими нотами. Духи с ярко выраженными восточными нотами, как правило, самые тяжелые и заметные и идеально подходят для того, чтобы произвести сильное впечатление. Это семейство ароматов, часто описываемое как экзотическое и соблазнительное, включает следующие подкатегории:

Мягкий восточный: мягкие цветочные ноты, смешанные с ароматами ладана и теплыми специями.

Восточный: сладкие и теплые ноты, такие как корица, ваниль и мускус.

Древесно-восточный: земляные ноты, такие как пачули и сандаловое дерево, смешанные с пряными и сладкими нотами.

Древесные ароматы

Древесные духи теплые и богатые, в них преобладают древесные ароматы, такие как сандаловое дерево и кедр. Даже пачули с его камфорным запахом часто используются в древесных ароматах. Чтобы смягчить жар в этих нотах, иногда используются цитрусовые или цветочные нотки. Ноты этого семейства можно охарактеризовать как хвойные, древесные и горькие. Подкатегории в этом семействе ароматов:

Древесные: ароматические ароматы, такие как кедр или сандаловое дерево и ветивер.

Мшистая древесина: сладкие, мягкие и землистые ароматы, такие как лишайник и амбра.

Сухая древесина: светящиеся и дымные ароматы, смешанные с ароматами кожи.

Свежие ароматы

Семейство здоровых ароматов состоит из чистых, живых и ярких ароматов. Травяные ноты, а также морские и цитрусовые ароматы принадлежат к этой категории. Эти свежие ароматы чаще используются в мужской парфюмерии, чем в женской, и обычно сочетаются с пряными или фруктовыми нотами для создания более стойкого аромата. К этому семейству ароматов принадлежат следующие подкатегории:

Ароматические: чистые и полезные травяные ноты

Цитрусовые: пряные или кислые ноты, такие как мандарин или бергамот.

Морские: морские ноты

Зеленая природа: нотки, например, травы, сена или леса

Как найти свой аромат

Найти идеальный аромат чрезвычайно сложно, потому что духи — это больше, чем просто хороший запах, они могут повысить самооценку и рассказать другим, кто вы есть. Когда дело доходит до ароматов, важно не только найти аромат, который вам нравится, но и аромат, который должен соответствовать вашей личности и окружению. Ниже мы собрали несколько советов, которые помогут вам найти идеальный аромат.

При выборе духов также важно помнить о том, как этот аромат воспринимается и интерпретируется окружающими, потому что окружающие могут воспринимать вас по-разному в зависимости от того, как вы пахнете. Тяжелый и сладкий аромат может заставить вас казаться таинственным и необычным, в то время как пряный цитрусовый аромат чудесно заряжает энергией и может сделать вас живым и выдающимся. Есть бесконечный выбор в зависимости от того, как вы хотите представить себя миру.

Для тех, кто не любит стоять и нюхать духи за духами, лучше всего нюхать только пару духов за раз. Вдыхание многих ароматов одновременно может перегрузить вашу обонятельную долю и привести к тому, что вы не сможете правильно уловить все ноты аромата. Вот почему так важно не вдыхать слишком много духов одновременно — вы не даете духам реального шанса. Совет: понюхайте кофейные зерна, чтобы «перезагрузить нос».

Еще одна важная вещь, которую следует иметь в виду, это то, что существуют разные типы духов: некоторые духи держатся дольше, а другие меньше, потому что духи различаются по силе воздействия. Если вас устраивает чуть более слабый парфюм, который держится около трех-четырех часов, то вам подойдет туалетная вода . Если у вас нет возможности или желания распылять духи несколько раз в день, вы можете вместо этого выбрать духи с более высокой концентрацией, так называемую парфюмированную воду , которая держится дольше. Этот аспект также важно учитывать при поиске идеального аромата.

Когда речь заходит о парфюмерии, многие люди также не задумываются о том, что аромат духов меняется в течение дня. В парфюмерном мире принято говорить о верхних, сердечных и базовых нотах, которые влияют на то, как аромат парфюма раскрывается в течение дня. Верхняя нота — это аромат, который вы замечаете первым, и он часто бывает интенсивным. Примерно через час нота сердца, которая является самой заметной нотой духов, постепенно начинает преобладать. Наконец, на сцену выходит базовая нота, которая также смешивается с запахом тела. Таким образом, только на этом этапе, то есть через несколько часов после того, как вы распылите духи, вы узнаете, как на самом деле они пахнут. Поэтому, когда вы ищете идеальный аромат, важно, чтобы духи какое-то время оставались на вашем теле, прежде чем вы решите, подходит ли он вам.

Где хранить духи?

Парфюмерия крайне чувствительна к изменениям окружающей среды, поэтому важно правильно хранить любимые духи. Сильные перепады температуры могут привести к неожиданным химическим реакциям с натуральными компонентами духов, что, в свою очередь, может привести к более быстрому старению духов. Таким образом, хранение духов на солнце или во влажной ванной комнате может повлиять на ноты и стойкость духов. Идеальное место хранения духов — при комнатной температуре и в темноте, другими словами, в оригинальной упаковочной коробке духов.