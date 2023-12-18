Как технология виниров внесла свой существенный вклад в область стоматологии

Современные технологии привнесли значительные изменения в сферу стоматологии, улучшив диагностику, лечение, и обеспечив более комфортный опыт для пациентов. Вместо традиционных рентгеновских снимков цифровые технологии предоставляют более четкие изображения, требующие меньшего времени для обработки. Системы CAD/CAM используются для создания цифровых моделей зубов и десен. Как отмечают специалисты клиники Hellasdental, – это позволяет более точно проектировать и изготавливать стоматологические реставрации, такие как коронки, виниры и мосты.



Да, сама технология виниров внесла свой существенный вклад в область стоматологии и стала популярным методом реставрации зубов с эстетической целью. Эксперты клиники рассказывают как происходит реставрация зубов винирами, что это за технология и заменяет ли она протезирование.

Когда появилась эта технология и что такое виниры?

Виниры – это тонкие оболочки из керамики или композитного материала, которые накладываются на переднюю поверхность зубов для улучшения их внешнего вида.

Технология виниров имеет долгую историю, начавшуюся в середине 20 века. Первые виниры были изготовлены из акрила и применялись примерно с 1928 года. Однако эти ранние модели не обеспечивали долговечность и эстетичность, сравнимую с современными винирами.

С развитием материалов и технологий в дентальной промышленности виниры стали более усовершенствованными. В 1982 году факультет стоматологии Университета Сент-Луиса в США внедрил в практику виниры из лития дисиликата, что привело к значительному улучшению их эстетических и прочностных характеристик.

Сегодня виниры изготавливаются из высококачественных керамических материалов или композитных смол, что позволяет достичь естественного вида, прочности и долговечности. Технологии в производстве виниров постоянно совершенствуются, что способствует их более широкому распространению и успешному применению в современной стоматологии.

Что лучше – виниры или протезирование?

Вопрос о том, что лучше – виниры или протезирование, зависит от конкретной ситуации, потребностей пациента и характеристик его зубов, отмечают специалисты Hellasdental. Обе эти методики имеют свои преимущества и ограничения, и выбор между ними обычно зависит от следующих факторов:

Состояние зубов. Если у пациента есть здоровые зубы, но с незначительными дефектами внешнего вида (например, пятна, сколы или неровности), то виниры могут быть более подходящим вариантом, так как они требуют минимальной потери эмали и могут быть установлены на передние поверхности зубов. В случае, если зубы повреждены или отсутствуют, протезирование (например, зубные мосты или съемные протезы) может быть необходимо для восстановления полной функциональности и эстетики улыбки.

Количество зубов. Виниры обычно используются для реставрации передних зубов. Если проблема касается нескольких передних зубов, виниры могут быть предпочтительным решением. Протезирование может быть более подходящим вариантом в случае отсутствия нескольких зубов, требующих восстановления.

Бюджет. Виниры могут быть более дорогим вариантом, поскольку изготовление индивидуальных виниров и их установка требуют определенных материалов и навыков. Протезирование может быть более доступным с точки зрения бюджета, особенно если необходимо восстановить несколько зубов.

Продолжительность процедуры. Установка виниров, как правило, требует меньше времени по сравнению с процессом протезирования. Это может быть важным фактором для пациентов, которые ценят эффективность и быстроту результатов.

Индивидуальные предпочтения. Некоторые пациенты могут предпочесть виниры из-за их естественного вида и минимальной потери зубной эмали. Другие могут предпочесть протезирование, особенно если им требуется восстановление большего числа зубов.

В любом случае важно проконсультироваться со стоматологом для оценки вашей конкретной ситуации и принятия решения, соответствующего потребностям и целям.

Как происходит реставрация зубов винирами?

Процедура установки виниров стала довольно популярной в стоматологии, особенно среди тех, кто ищет эстетические решения для улучшения внешнего вида своей улыбки.

Процесс реставрации зубов винирами включает несколько этапов. Врач проводит консультацию с пациентом, оценивает состояние его зубов и обсуждает желаемые результаты. Если виниры подходят для пациента, врач разрабатывает план лечения.

Для установки виниров необходимо удалить небольшой слой эмали с передней поверхности зубов, примерно в пределах 0,5-1 мм. Это делается для создания места под виниры и обеспечения хорошего сцепления.

После подготовки зубов врач берет отпечаток зубов с целью создания модели. Эта модель затем используется для изготовления индивидуальных виниров. Пациент и врач выбирают желаемый цвет и форму виниров. Врач учитывает естественные черты зубов пациента, чтобы виниры выглядели максимально естественно.

В некоторых случаях пациенту могут быть установлены временные виниры, пока лаборатория изготавливает постоянные. Когда виниры готовы, врач проверяет как они подходят перед установкой. Затем виниры цементируются на зубы. Специальные материалы и технологии используются для обеспечения прочного крепления. После установки виниров врач может произвести коррекции, если это необходимо, чтобы достичь оптимального вида и комфорта. Затем производится полировка виниров для придания им естественного блеска.

Однако важно помнить, что поддержание хорошей устной гигиены и регулярные визиты к стоматологу остаются важными после установки виниров для поддержания их долговечности и здоровья зубов.