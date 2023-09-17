Кремль хоче завезти робітників з Північної Кореї на окуповані території України

Така домовленість була досягнута під час зустрічі очільників Росії та КНДР в Амурській області, повідомили у Центрі національного спротиву.

“Зокрема кремлівський диктатор вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої “дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську”, − йдеться у повідомленні.

Головне завдання цих псевдодипломатичних установ − сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах.

Такі дії кремля засвідчують відсутність достатньої кількості робітників з території самої Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ для зведення інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ і будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій. Весною та влітку вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська. Тому не виключено, що дані робітничі загони з громадян КНДР будуть застосовані в інтересах підтримки російської армії.

Наприкінці липня міністерство закордонних справ РФ утворило на ТОТ Донецької та Луганської областей свої регіональні “представництва”. Їхнім завданням було визначено, залучення іноземних громадян, до трудової міграції та сприяння створенню підприємств іноземцями у цих регіонах. Також працівники даних “представництв” мають проводити активну роботу зі створення нових “дипломатичних представництв”, “консульських установ” та “представництв іноземних (міжнародних) організацій”, щоб мати можливість надалі говорити про “міжнародне визнання” приналежності цих територій до Росії.

До 2022 року таку роль для РФ відігравали представники так званої Співдружності невизнаних держав (Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Гагаузія, Придністровська Молдавська Республіка і Південна Осетія), представники яких регулярно відвідували ТОТ АР Криму та ТОТ Донецької та Луганської областей ще з 2014 року.

Нагадаємо, у Центрі нацспротиву раніше повідомили, що росіяни готують ще одну екологічну катастрофу. Окупаційна влада запропонувала використати перекинути стік річки Молочна у Запорізькій області у зрошувальні канали. // LB.ua