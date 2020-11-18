Новоайдарському аграрному ліцею повернуто землю вартістю ₴20 млн., яку фермерське господарство використовувало під прихованою орендою 

Рішенням Господарського суду Луганської області у повному обсязі задоволено позов Сєвєродонецької місцевої прокуратури щодо визнання недійсним договору про здійснення освітньо-виробничої діяльності на 250 га землі закладу професійної освіти та повернення їх у розпорядження законного землекористувача.

Прокуратурою встановлено, що у 2019 землі, що знаходяться у постійному користуванні Новоайдарського професійного аграрного ліцею,

були передані в оренду фермерському господарству на підставі незаконної угоди.

Відповідно до умов договору землю вартістю понад 20 млн грн передано для використання у комерційних цілях під виглядом проходження навчання та виробничої практики. Вказаний правочин укладено з метою приховування орендних відносин, оскільки він містить усі істотні умови договору оренди.

З метою захисту інтересів держави прокуратура у судовому порядку зобов’язала фермерське господарство звільнити землю та повернути її у користування закладу освіти.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури