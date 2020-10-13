«Переможемо і ковід-19, і зе-19»: Порошенко вилікувався від коронавірусу

Cьогодні отримав негативний результат тесту. Завтра повертаюся до роботи.

Особлива глибока подяка доктору Ользі Голубовській. І не тільки за те, що вилікувала мене особисто. Вже сім місяців пані Ольга без вихідних, ледве чи не цілодобово самовіддано захищає українців від коронавірусу. Крім лікарської практики, веде велику роз’яснювальну, просвітницьку роботу. Прошу, в інтересах вашої безпеки прочитайте її сьогоднішній пост. Дослухайтеся до її порад та рекомендацій так, як це робив я.

Дякую всім медикам нашої країни, які роблять і можливе, і неможливе, як професіонали і просто відважні жінки й чоловіки. Це – подвиг. Ви справжні захисники України. Вітаю вас із цим прийдешнім святом. Дякую усім прихильникам за підтримку – то були найкращі ліки.

Зичу усім здоров’я. А щоб це побажання справдилося, треба поставити правильний діагноз непрофесійним діям чи злочинній бездіяльності влади, як центральної, так і місцевої. Зрозуміти, як кожному з нас убезпечитися від пошесті… Коли Президент та Уряд такі безпорадні, такі немічні, такі безвідповідальні.

Наша команда реалізовує велику благодійницьку програму. 50 апаратів ШВЛ, 157 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, десятки й десятки тисяч тестів… І ми продовжуємо допомагати та захищати. Та опозиція не може підмінити собою владу. Ми можемо лише ставити їй вимоги і надавати рекомендації, щоб пом’якшити жахливі наслідки її кричущої некомпетентності, яка лежить в основі її дитячої безпорадності.

Слід подбати про захист лікарів. Застрахувати їх, забезпечити костюмами, не затримувати передбачені законом трьохсотвідсоткові доплати.

На рівні Президента та Уряду, місцевої влади розробити стратегію подальшої боротьби з коронавірусом, розраховану як мінімум на 2021 рік.

Ми вимагаємо звіту Кабміну щодо розкрадання антиковідних коштів. Повернути у Фонд боротьби з коронавірусом незаконно вилучені 35 мільярдів.

Слід розривати ланцюги поширення хвороби. Зробити тестування доступним для всіх, а не для тих, хто може за це платити скажені гроші. В першу чергу безшкотовно тестувати лікарів та вчителів.

Повернути 5 мільярдів, вилучених при секвестрі в освіти. Направити їх на захист дітей та педагогів, на технічне забезпечення дистанційного навчання.

Уряд зобов’язаний запустити вітчизняні лінії виробництва засобів індивідуального захисту високої якості за максимально низькою ціною. Нарешті у кожній області, місті, громаді слід створити локальний фонд протидії коронавірусу і прийняти відповідні програми, розраховані не менше, ніж на рік.

Влада діє за принципом «спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Тому багато що залежить від нас самих. Нікому не бажаю того, що сам у ці дні переживаю. Вдягайте маски, і не на кадик, а на обличчя. Мийте руки. З милом і ретельно.

Дотримуйтеся дистанції. Наобнімаєтеся ще і націлуєтеся, були б живі та здорові. Подумайте про безпеку рідні та ближніх. І тоді все буде добре.

Переможемо і ковід-19, і зе-19. І коронавірус, і вірус дилетантства та непрофесійності.

І перший крок – це одягти маску і прийти на місцеві вибори 25 жовтня. Із дотриманням соціальної дистанції проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі.

Петро Порошенко