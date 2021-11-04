Пока законодатели решают вопрос с Законом об оружии, украинские производители создают эффективные средства самообороны

Криминогенная ситуация в стране, которая в последние годы остаётся напряжённой, подталкивает граждан к поиску средств самозащиты. Наиболее доступным является газовый баллончик, а наиболее эффективным — травматический пистолет (резинострел), хотя пока он доступен не каждому желающему в силу законодательных ограничений. Выбрать резинострел – не самая простая задача. Нюанс заключается в том, что среди всего представленного на рынке Украины ассортимента встречаются как модели, которые изначально разрабатывались как травматическое оружие, так и конверсионные образцы, изготовленные на основе боевых пистолетов ПМ, ПСМ и т.д. У каждого вида есть свои преимущества и недостатки, отмечает эксперт компании «Мисливська зброя».

Среди украинских производителей пистолетов с резиновыми пулями особняком стоит винницкое КНПО «Форт», которое помимо оружия для армии и полиции выпускает линейку моделей ограниченного поражения для гражданского использования. В их основу легли наработки, полученные при конструировании боевых образцов, получивших признание в Украине и за рубежом пистолетов «Форт-12», 17 и др.

Сделано в Украине

Рассматриваемое предприятие является одним из передовых представителей военно-промышленного комплекса Украины с множеством векторов развития. На счету организации десятки выполненных государственных заказов. Один из них в особенности отличается от остальной части продукции.

С выходом из состава СССР перед силовыми структурами встал вопрос о постепенном перевооружении. Первое, что нуждалось в замене — табельное оружие. Морально устаревший пистолет Макарова состоял на службе уже более 40 лет. Так началась история появления первого отечественного короткоствола – «Форт-12».

В сравнении с ПМ, новая платформа:

получила магазин более высокой ёмкости;

отличилась лучшей кучностью и меньшей отдачей;

стала в разы выигрышнее в плане эргономики.

Первые шаги в производстве платформы не обошлись без сторонней помощи. Однако путём проб и ошибок была отлажена собственная автономная линия по производству пистолета для нужд полиции и Вооружённых сил. Практически сразу же после начала его выпуска была освоена гражданская модификация.

Травматы «Форт»

Пистолеты с резиновыми пулями от данного предприятия имеют важное достоинство перед конкурентами – практически полную идентичность модели-прародителю. Травматическое оружие изготавливается на той же технологической линии, что и боевые изделия. Образцы обладают идентичным ударно-спусковым механизмом. На производство рамки и кожуха затвора идут одни и те же материалы – единственное различие состоит в способе термообработки, который менялся в разные годы выпуска.

Основная разница между травматической и служебной версиями заключается в стволе, а точнее в его конструкции, методах обработки и способе крепления. Соответственно гражданская версия не будет иметь нарезов. В травмат монтируется гладкий хромированный ствол, выполненный с учётом криминологических требований – выстрелить твёрдым телом не получится. Вопросов к данному узлу не возникает – ресурс спецустройства может составлять до 50000 выстрелов в зависимости от его версии. Не каждый боевой пистолет может похвастаться такими показателями.

Как отмечают эксперты компании, линейка моделей травматов «Форт» включает представителей всех основных классов современного короткоствольного травматического оружия (стандарт, fullsize, субкомпакт), что позволяет подобрать средство самозащиты для любого пользователя. Кроме того, некоторые модели выпускаются не только в традиционном калибре 9 мм PA, но и в более крупном и менее распространённом .45 Rubber.

«Форт-12Р», «Форт-17Р» – спецустройства стандартного размера

«Форт-12Р» – резинострельная модификация в стандартном форм-факторе. Полностью стальное изделие за исключением фурнитуры рукояти. «12-й», это самая богатая версия в плане технологических особенностей — ввиду того, что платформа стала дебютной для завода.

Отличие между пистолетами разных годов выпуска заключается в способах изготовления и обработки деталей. Первые образцы производились на чешских станках, многие элементы конструкции дорабатывались вручную. Ближе к середине выпуска произошла интеграция первой модификации под индексом «РМ». Вместе с этим, во всём производстве изменилось сразу два фактора:

Предприятие перешло на собственное оборудование с ЧПУ – процесс изготовления больше не требовал излишнего ручного труда, соответственно процент брака свёлся к минимуму. Кроме того, были утверждены новые правила ОТК, что исключило возможность появления неисправных пистолетов в продаже; Само же изделие изменилось в плане дизайна, став значительно эргономичнее.

Тем не менее, на этом процесс улучшения не остановился. Почти-что сразу же за «12РМ» вышло изделие под индексом «17Р». Новое спецустройство конструировалось под современные стандарты и требования к короткоствольному оружию – необходимости в лучшей эргономике и более низком весе, без потери изначального уровня надёжности. Прийти к этому получилось путём изменения конструкции рамки. От прежней детали остался стальной вкладыш для крепления кожуха затвора, ствола и блока УСМ, а вся остальная часть выполнена из высокопрочного стеклонаполненного полиамида с армированием. Как итог: масса снизилась до 680 грамм.

«Форт-14Р», «Форт-19Р» – fullsize

По сложившейся тенденции, вместе с боевым пистолетом «Форт-14» была создана версия «Р». Её появление не вписывалось в привычный спектр задач резинострела – полноценный «фуллсайз» не способствует скрытому ношению. Но размер имеет и положительные стороны – благодаря удлинённой прицельной линии и своей массивности спецустройство обладает большей точностью при интенсивной стрельбе. На данный момент существует его логическое продолжение – «Форт-19Р». Однако конструктивных сходств у них мало. «Девятнадцатый» – инновационный травмат, особенностью которого стал подвижный ствол, положительно влияющий на снижение отдачи и соответственно улучшение точности огня. Ещё из достоинств новинки — внятный и короткий ход УСМ, который позволяет производить максимально быстрые серии выстрелов, а также высокопрочная полимерная рама.

Субкомпакты «Форт-10Р» и «Форт-9Р»

Отдельным спросом пользуется модель для ниши повседневного ношения – лёгкий и компактный «Форт-10Р». Спецустройство помещается на ладони. Вес изделия не превышает 0,5 кг в разряженном состоянии. Подходит для ношения в любых условиях. Причём его габариты не требуют наличия полноценной наплечной или поясной кобуры – достаточно символичного «вкладыша», который может быть помещён в карман штанов или куртки.

«Десятый» не является самостоятельной платформой, это модификация другого субкомпакта – «Форт-9Р». Основное различие между ними заключается в рамках. В случае 10-й модели, это присущая новой генерации полимерная деталь. В 9-й модели данный элемент выполняется целиком из стали.

Также в конструкции «10Р» отсутствует затворная задержка. Такое решение позволяет ужать силуэт и избавиться от торчащей детали. В реалиях самообороны вряд ли наступит ситуация, когда понадобится больше одного магазина, соответственно решение можно считать оправданным.

Отсутствие предохранителя стало общим аспектом для «9-ки» и «10-ки». Вместо этого здесь переработана система ударно-спускового механизма – выстрел производится после прохождения полного хода крючка, что исключает случайное срабатывание в чрезвычайной ситуации. При этом увеличенное усилие нажатия не доставляет дискомфорта и даже позволяет укладывать пули в круг диаметром 10 сантиметров, будучи в пяти метрах от мишени. Сам же УСМ подразумевает только двойное действие, т.е. самовзвод. Курок при этом скрытый, что опять же избавило оружие от лишней выпирающей части.

Закон об оружии

Пока в Верховной Раде нет устойчивого мнения о том упрощать ли украинцам владение травматическим и огнестрельным оружием. В конце прошлого года в ВР были зарегистрированы законопроекты №4335 «Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» и №4335-1 «О гражданском оружии и боеприпасах», но оба они были весной этого года отклонены.

В то же время, новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, заявил, что украинцам следует учиться обращаться с оружием. Он также отмечал, что Украина осталась единственной страной в Европе, где на законодательно не урегулирован вопрос об обороте гражданского оружия. Пока законодатели решают какой закон принять, украинские производители оружия, ищут внешние рынки для реализации своих изделий.