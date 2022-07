Полезные английские фразы и слова которые помогут во время пребывания в аэропорту и самолете

Многим сегодня приходиться отправиться в другую страну, и возможно придется осуществлять перелеты, поэтому важно знать базовые выражения, которые можно услышать на борту или в аэропорту. Также, могут понадобиться слова, с помощью которых можно о чем-то спросить или дать ответ на заданный вопрос.

Хорошая новость в том, что неважно в какую страну вы летите, даже базовые знания английского языка могут помочь в сложных ситуациях. Ведь это международный язык, и сотрудники аэропортов зачастую знают его, по крайней мере на базовом уровне. Специалисты Grade Education Centre, дают несколько полезных выражений, которые помогут сориентироваться в аэропорту.

Итак, вы решили лететь…

Когда вы определились со способом путешествия, вы book a ticket (бронируете билет). За некоторое время до даты рейса вы распечатываете boarding pass (посадочный талон), который по прибытии в airport (аэропорт) показываете на check-in desk (стойке регистрации).

Если у вас будет suitcase (чемодан), нужно добавить в билет опцию сhecked luggage (сдаваемый багаж), а также посмотреть, какая baggage allowance (норма провоза багажа) действует у данной авиакомпании. В случае, когда у вас будет oversized/overweight baggage (негабаритный/тяжеловесный багаж), за него придется доплачивать дополнительно.

Если багаж у вас небольшой, тогда вы возьмете его с собой как сarry-on luggage (ручную кладь).

На стойке регистрации

Работник стойки регистрации поприветствует вас и попросит:

Your passport and boarding pass, please. – Ваш паспорт и посадочный талон, пожалуйста.

Когда он проверит их, он предложит взвесить ваш baggage и проверить его габариты. Если все в порядке, ваш suitcase отправится по сonveyor belt (конвейерной ленте) в багажный отсек. Вы получите ticket (билет), по которому сможете проходить дальнейшую регистрацию.

Проходим предполетный контроль

За определенное время до boarding (посадки), вы допускаетесь к прохождению pre-flight control (предполетного контроля). Что вас ожидает здесь:

1. Проверят вашу сarry-on luggage. Также вас попросят take off your shoes (разуться), empty your pockets (вывернуть карманы) и remove all metal objects (снять все металлические предметы). Всё это вы положите на конвейер.

Могут спросить:

Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? – У вас есть какие-нибудь жидкости или острые предметы в ручной клади?

Помните, что собственные напитки брать на борт запрещено!

2. Проверят вас самих. Вы пройдете через metal detector frame (рамку металлоискателя), вас также могут проверить лично, ощупав ваши карманы и одежду в целом.

После этого вы можете расположиться в waiting area (зале ожидания) или посетить Duty-free (в переводе не нуждается).

Посадка на самолет

Когда будет объявлена boarding the plane (посадка на самолет), вам нужно пройти к определенным gate (воротам), где у вас снова проверят passport, boarding pass и ticket.

После чего вы или пешком идете по рукаву прямо в plane, или shuttle bus (трансферный автобус) отвозит вас к aircraft gangway (трапу самолета).

На борту

На aircraft board (борту самолета) вас приветствует air hostess (стюардесса). После того как все passengers (пассажиры) займут свои места, air hostesses объясняют основные правила безопасности во время flight (полета).

Среди прочего, объясняют, как застегивать и расстегивать seat belt (ремень безопасности), что делать при turbulence (турбулентности), как правильно надевать oxygen mask (кислородную маску) и где хранится life vest (спасательный жилет). Напоминают о том, что в самолете действует правило no smoking (никакого курения), а также просят перевести гаджеты в airplane mode (режим “В самолете”).

После этого к вам обратится crew captain (капитан экипажа), и самолет будет направлен на runway (взлетную полосу). The plane takes off (самолет взлетит), когда наберет должную скорость.

Если летите за границу, ближе к концу полета вам раздадут и предложат заполнить immigration form (иммиграционную карточку), которую у вас спросят по arrival (прибытии).

Подтянуть свой английский можно на курсах, важно выбирать только надежные курсы по business english с чистой репутацией и положительными отзывами.

После прибытия

After the plane has landed (после приземления самолета), crew captain объявляет об успешной посадке, сообщает temperature overboard (температуру за бортом) и local time (местное время).

В airport вы пройдете customs control (таможенный контроль), где у вас могут спросить:

How long will you stay in the country? — Как долго вы будете пребывать в стране?

— Как долго вы будете пребывать в стране? For what purpose did you come to the country? — С какой целью прибыли в страну?

— С какой целью прибыли в страну? Where are you planning to live? — Где вы планируете проживать?

После verification of your identity (проверки вашей личности), вам поставят штамп в паспорте, и вы сможете пройти в отдел baggage claim (приема багажа). Далее вы свободны покинуть аэропорт и наслаждаться отдыхом!

Форс-мажоры

Без осложнений часто не обойтись. К примеру, рейс can be delayed (может быть отложен) или даже cancelled (отменен). За детальной информацией вам следует обращаться в inquiry оffice (справочное бюро).

Flight не всегда проходит smoothly (гладко), часто его можно назвать bumpy (неровный).