Рада ухвалила законопроєкт про добровільне «нульове» декларування для податкової амністії

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Два законопроєкти «податкової амністії» ухвалили на різних пленарних тижнях.

Верховна Рада ухвалила президентські законопроєкти так званої податкової амністії (№5155 і №5153), що передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб з 1 вересня 2021 по 1 вересня 2022.

Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії

Фото: prioritet.org

За законопроєкт №5153 проголосували 243 народні депутати.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що фізичні особи, зокрема і самозайняті, можуть подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням своїх активів, якщо ці активи були набуті за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню, але з яких не було сплачено податки і збори. Оподаткувати можна ті активи, які були набуті до 1 січня 2021.

Джерела походження своїх активів у декларації вказувати непотрібно. Задекларувати можна валюту (крім готівки), цінні папери, рухоме та нерухоме майно, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, частки у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном. Подати декларацію можна тільки в електронному вигляді, особисто чи з нотаріусом.

Збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначатиметься за такими ставками:

– 5% щодо активів в Україні

– 7-9% щодо активів за кордоном

– 2,5% щодо ОВГЗ

Не оподатковуватиметься: квартира — до 120 кв. м.; будинок — до 240 кв. м; техспоруди до 60 кв.м.; земділянки — у межах норм безоплатної приватизації.

Нардеп «Слуги народу» Павло Фролов у блозі «Цензор.нет» пояснив, що при розстрочці на 3 роки застосовуватимуться ставки відповідно 6%, 11,5% та 3%. Під таке декларування підпадатимуть усі, крім політиків/чиновників/інших держслужбовців які з 1.01.2010 року виконували публічні функції та «підсанкційні» особи.

Не можуть бути об’єктом декларування:

  • активи, отримані внаслідок кримінальних правопорушень, крім отриманих від ухилення від сплати податків/зборів чи порушень валютного законодавства
  • активи осіб, щодо яких відкрито провадження за легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, фінансування тероризму, використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків та інших психотропів, та корупційними статтями

Держава гарантує звільнення у разі сплати у повному обсязі суми збору з одноразового добровільного декларування від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства та від обов’язку нарахування та сплати податків і зборів щодо доходів, які стали джерелом одержання активів, зазначених таким декларантом в одноразовій декларації.

Законопроєкт №5155 передбачає звільнення від відповідальності добровільних декларантів за порушення законодавчих актів щодо валюти і валютних операцій. Він був ухвалений на засіданні 3 червня. // LB.ua

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