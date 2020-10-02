Якщо потрібна довідка про відсутність судимості, де її взяти?

Законослухняні громадяни часто виявляються в глухому куті, коли раптово потрібна довідка про відсутність судимості. Вони навіть не розуміють, куди йти і з чого почати її отримання. При цьому приводів витребувати даний документ достатньо. Юридичні компанії допоможуть отримати її в терміновому порядку (1-2 дні), тому необхідність її отримання не засмутить ваші плани.

Проблема не в складності отримання довідки, а в термінах її надання

Формально, процес отримання досить простий, готуються документи для отримання довідки про несудимість:

Паспорт громадянина України (свідоцтво про народження для неповнолітнього);

Заява, в якійу треба вказати паспортні і особисті дані, адресу постійної реєстрації, причину витребування довідки, точну і повну назва організації, куди її треба надати.

Здавалося б, нічого складного, бланки заяв доступні, звернутися треба в відділення Міністерства внутрішніх справ за місцем прописки і очікувати результату перевірки. З практики, довідка про несудимість в Києві готується навіть для нерезидентів України не більше 5-7 днів. І тут-то виникає проблема, навіть дві, і обидві в термінах.

По-перше, переважна більшість несудимих ​​громадян навіть не підозрюють про існування такого документа. Інформація про необхідність надати довідку про відсутність судимості застає їх зненацька. Добре, якщо звернулися за візою, довідка є в списку потрібних документів. Гірше, коли людина знайшла роботу, виходити треба терміново, але без довідки не приймають, і через тиждень буде пізно, місце займе інший кандидат.

По-друге, ще менше людей в курсі, що термін придатності цієї довідки всього 30 днів з моменту подачі заяви. Тут приклад з візою стає негативним, ви збирали місяць документи, все приготували заздалегідь, але на момент звернення в консульство довідка недійсна.

Тому термінове отримання довідки про несудимість в Києві звичайна практика юридичних компаній, які вміють серйозно прискорити процес, обійшовшись 1-2 днями. Правда, послуга платна, тому рекомендуємо ознайомитися з типовими випадками, коли даний документ зажадають обов’язково, і чим його доведеться супроводжувати.

Коли довідка потрібна і коли її потрібно завірити

Найпоширенішими причинами надання документа про те, що проблем з законом не було, такі:

Отримання, продовження посвідки на проживання в іншій країні *;

Оформлення візи або закордонного паспорта *;

Влаштування на роботу в фінансові організації і установи *;

Підписання контракту про службу в армії України;

Для служби в держустановах різного рівня, пов’язаних із соціальною сферою, медициною, освітою і захистом державних інтересів;

При оформленні ліцензій на зброю;

При оформленні опікунства (батьківських прав) над неповнолітніми.

Тепер звернемо увагу на перші три пункти *. Для надання довідок про несудимість в іншій країні буде потрібно нотаріальне засвідчення документів і отримання апостиля (юридично легітимного перекладу). Сьогодні багато фінансових установ України тісно пов’язані з закордонними організаціями, тому вимоги до документів аналогічні – переклад і засвідчення. При оформленні візи такі вимоги зустрічаються рідше, але уточнити перед зверненням цей момент необхідно.

Зверніть увагу і на такий нюанс – засвідчення документів у нотаріуса не продовжує терміну дії довідки. Врахуйте цей момент, щоб не надати нотаріально завірений недійсний папірець.

Ще краще, запам’ятайте ситуації, коли довідка про несудимість потрібна, і заздалегідь пошукайте компанію, яка надає послугу термінового надання документа. Більшість забезпечить і нотаріальне посвідчення. І документ, про який ви навіть не підозрювали, точно не засмутить ваші плани.