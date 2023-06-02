Завдяки українським біженцям населення Латвії зросло вперше за останні 33 роки

Через приїзд українських біженців населення Латвії у 2022 році зросло вперше за понад 30 років. Водночас народжуваність за останні сто років упала до найнижчого рівня.

Про це повідомляє суспільний мовник LSM із посиланням на Центральне статистичне управління Латвії.

Джерело: LETA, Zane Bitere

Станом на початок 2023 року в Латвії проживали 1 883 000 людей. Це майже на 7 500 більше, ніж минулого року, зазначає ZMINA.

“Вперше з 1990 року зафіксовано приріст населення Латвії. На жаль, причиною стала війна в Україні, тому що особи зі статусом тимчасового захисту (у побуті ми називаємо їх українськими біженцями) також зараховуються до місцевих жителів. Така методологія використовується не лише у Латвії, а й в інших країнах ЄС“, – повідомила Байба Зукула, директорка Департаменту соціальної статистики ЦСУ.

До жителів Латвії ЦСУ зараховує лише тих біженців, які задекларовані в Латвії і мають посвідку на проживання щонайменше на 11 місяців. Таких українців, за даними управління 23 500.

Водночас природний приріст населення Латвії 2022 року був від’ємним: за рік померло на 14 800 людей більше, ніж народилося. У країні зареєстрували народження 15 900 дітей, що стало найнижчим показником за останні сто років.

“На жаль, населення Латвії старіє. Збільшується питома вага жителів непрацездатного віку. Таких у нас приблизно 22%. І лише 16% мешканців у нас у віковій категорії до 14 років”, – наголосила посадовиця.

Середній вік латвійців сягнув майже 43 років.

Нагадаємо, чисельність населення Норвегії в першому кварталі 2023 року попри низьку народжуваність перевищила 5,5 мільйона людей. Причиною цього насамперед є прибуття великої кількості біженців з України.

Так, упродовж січня–березня 2023 року населення Норвегії збільшилося на 15 300 осіб. Це стало найбільшим показником з 2012 року. Показово, що це сталося попри низький рівень народжуваності в країні.