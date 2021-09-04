Квалификация ЧМ-2022: Украина — Франция 1:1. Теперь нужны 3 победы, чтобы побороться за одну из трех путевок

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Голы Николая Шапаренко и Антони Марсьяля зафиксировали ничью в Киеве. Французы отыгрались после эффектного гола Николая Шапаренко и увезли из Киева ничью, отмечает сайт УЕФА.

Поль Погба против Николая Шапаренко

Обзор матча

Соперники начали осторожно, опасаясь раскрываться перед быстроногими фланговыми игроками с обеих сторон. Постепенно вырисовывалось преимущество французов, но до острых моментов дело долго не доходило. Взорвали ситуацию хозяева, когда на 38-й минуте Андрей Ярмоленко здорово пробил с лета после углового, но Юго Льорис выдал фантастический сейв, а Илья Забарный не сумел попасть в практически пустые ворота на добивании.

Французы ответили своим стопроцентным моментом: Поль Погба вывел Антони Марсьяля один на один, но вовремя сокративший дистанцию Андрей Пятов спас сине-желтых. И буквально в следующей же атаке Роман Яремчук великолепно зацепился за мяч на правом фланге, протащил его и прострелил. Кюрт Зума выбил мяч из штрафной, но набежавший Шапаренко невероятным ударом поразил «девятку».

Николай Шапаренко забил первый мяч за сборную

Николай Шапаренко забил первый мяч за сборнуюAFP via Getty Images

На второй тайм французы вышли очень заряженными и быстро сравняли счет. Высоченный Адриен Рабьо выиграл воздух, мяч рикошетом от Александра Тымчика попал к Марсьялю, который с близкой дистанции расстрелял Пятова. В дальнейшем обе команды демонстрировали большое желание вырвать победу. Ближе к этому были гости, но Мусса Дьяби попал в штангу.

Герой матча: Николай Шапаренко (Украина)

Помнится, Шапаренко был лучшим и в первой встрече этих команд. Сегодня он снова вел игру сборной Украины, отлично атаковал и оборонялся, постоянно был в движении. Даже без своего шедеврального гола он, пожалуй, был бы лучшим в составе украинцев.

Мнение репортера

Корреспондент по сборной Украины Богдан Буга: После обидной ничьей в Казахстане украинцы и их новый наставник Александр Петраков услышали немало критики в свой адрес. Сегодня они дали ответ на вопрос, остается ли Украина среди претендентов на поездку в Катар. Сине-желтые выдали очень целостную игру: хорошее командное и индивидуальное движение, четкое заполнение надлежащих зон в атаке и обороне, уверенные и даже смелые действия под прессингом. В этот раз реализация схемы 3-4-2-1, которую использует Петраков, была намного эффективнее. На поле была команда, которая действительно знает, что делать.

Антони Марсьяль сравнивает счет

Антони Марсьяль сравнивает счетAFP via Getty Images

Цитаты

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко: «У французов очень квалифицированные игроки. С ними нужно действовать компактно, играть за счет стопроцентной самоотдачи и [правильной] тактики. Было важно добиться результата. Это одно очко еще может нам понадобиться. В конце мы рисковали и могли дотянуть даже до победы».

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко: «Понимали, что французы будут больше владеть мячом, а нам нужно будет ждать свой шанс. С таким соперником бесполезно играть первым номером. Все ребята бились. В следующих матчах нужно побеждать и брать по три очка».

Защитник сборной Украины Илья Забарный: «В какой-то мере ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжелая игра, но я считаю, что мы заслуживали победить. Все ребята — молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен бы забивать, но ударил под мяч».

Ключевая статистика

  • Украина добыла пять ничьих в пяти матчах текущей Европейской квалификации.
  • Для Франции это пятая ничья подряд — с учетом матча 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швейцарии, которая выиграла по пенальти.
  • Николай Шапаренко забил свой первый гол за сборную Украины.
  • Это лишь второй гол за сборную Франции для Антони Марсьяля.

Составы

Украина: Пятов; Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко; Степаненко, Шапаренко (Сидорчук 90); Ярмоленко (Зубков 90+3), Цыганков (Малиновский 82); Яремчук (Сикан 82)

Франция: Льорис; Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь; Коман (Дьяби 64), Чуамени (Верету 83), Погба, Рабьо; Гризманн, Марсьяль (Бензема 64)

Что дальше?

Франция 7 сентября примет Финляндию, а Украина отправится к финнам в гости 9 октября. Украине, чтобы надеяться на 2-е место, следует побеждать в трех оставшихся встречах. Но и 2-е место лишь даст возможность посоревноваться по новой системе за одну из трех путевок которые разыграют 12 команд.

Поскольку десять победителей групп напрямую выйдут в финальный турнир чемпионата мира-2022.

К десяти сборным, занявшим в группах вторые места, присоединятся два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в «стыки» со вторых мест в отборочных группах. Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.

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