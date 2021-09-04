Квалификация ЧМ-2022: Украина — Франция 1:1. Теперь нужны 3 победы, чтобы побороться за одну из трех путевок

Голы Николая Шапаренко и Антони Марсьяля зафиксировали ничью в Киеве. Французы отыгрались после эффектного гола Николая Шапаренко и увезли из Киева ничью, отмечает сайт УЕФА.

Обзор матча

Соперники начали осторожно, опасаясь раскрываться перед быстроногими фланговыми игроками с обеих сторон. Постепенно вырисовывалось преимущество французов, но до острых моментов дело долго не доходило. Взорвали ситуацию хозяева, когда на 38-й минуте Андрей Ярмоленко здорово пробил с лета после углового, но Юго Льорис выдал фантастический сейв, а Илья Забарный не сумел попасть в практически пустые ворота на добивании.

Французы ответили своим стопроцентным моментом: Поль Погба вывел Антони Марсьяля один на один, но вовремя сокративший дистанцию Андрей Пятов спас сине-желтых. И буквально в следующей же атаке Роман Яремчук великолепно зацепился за мяч на правом фланге, протащил его и прострелил. Кюрт Зума выбил мяч из штрафной, но набежавший Шапаренко невероятным ударом поразил «девятку».

Николай Шапаренко забил первый мяч за сборнуюAFP via Getty Images

На второй тайм французы вышли очень заряженными и быстро сравняли счет. Высоченный Адриен Рабьо выиграл воздух, мяч рикошетом от Александра Тымчика попал к Марсьялю, который с близкой дистанции расстрелял Пятова. В дальнейшем обе команды демонстрировали большое желание вырвать победу. Ближе к этому были гости, но Мусса Дьяби попал в штангу.

Герой матча: Николай Шапаренко (Украина)

Помнится, Шапаренко был лучшим и в первой встрече этих команд. Сегодня он снова вел игру сборной Украины, отлично атаковал и оборонялся, постоянно был в движении. Даже без своего шедеврального гола он, пожалуй, был бы лучшим в составе украинцев.

Мнение репортера

Корреспондент по сборной Украины Богдан Буга: После обидной ничьей в Казахстане украинцы и их новый наставник Александр Петраков услышали немало критики в свой адрес. Сегодня они дали ответ на вопрос, остается ли Украина среди претендентов на поездку в Катар. Сине-желтые выдали очень целостную игру: хорошее командное и индивидуальное движение, четкое заполнение надлежащих зон в атаке и обороне, уверенные и даже смелые действия под прессингом. В этот раз реализация схемы 3-4-2-1, которую использует Петраков, была намного эффективнее. На поле была команда, которая действительно знает, что делать.

Антони Марсьяль сравнивает счетAFP via Getty Images

Цитаты

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко: «У французов очень квалифицированные игроки. С ними нужно действовать компактно, играть за счет стопроцентной самоотдачи и [правильной] тактики. Было важно добиться результата. Это одно очко еще может нам понадобиться. В конце мы рисковали и могли дотянуть даже до победы».

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко: «Понимали, что французы будут больше владеть мячом, а нам нужно будет ждать свой шанс. С таким соперником бесполезно играть первым номером. Все ребята бились. В следующих матчах нужно побеждать и брать по три очка».

Защитник сборной Украины Илья Забарный: «В какой-то мере ничью с чемпионами мира можно считать успехом. Это была тяжелая игра, но я считаю, что мы заслуживали победить. Все ребята — молодцы, играли в хороший футбол и дали достойный отпор такому сопернику. У меня был отличный момент. Я должен бы забивать, но ударил под мяч».

Ключевая статистика

Украина добыла пять ничьих в пяти матчах текущей Европейской квалификации.

Для Франции это пятая ничья подряд — с учетом матча 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швейцарии, которая выиграла по пенальти.

Николай Шапаренко забил свой первый гол за сборную Украины.

Это лишь второй гол за сборную Франции для Антони Марсьяля.

Составы

Украина: Пятов; Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко; Степаненко, Шапаренко (Сидорчук 90); Ярмоленко (Зубков 90+3), Цыганков (Малиновский 82); Яремчук (Сикан 82)

Франция: Льорис; Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь; Коман (Дьяби 64), Чуамени (Верету 83), Погба, Рабьо; Гризманн, Марсьяль (Бензема 64)

Что дальше?

Франция 7 сентября примет Финляндию, а Украина отправится к финнам в гости 9 октября. Украине, чтобы надеяться на 2-е место, следует побеждать в трех оставшихся встречах. Но и 2-е место лишь даст возможность посоревноваться по новой системе за одну из трех путевок которые разыграют 12 команд.

Поскольку десять победителей групп напрямую выйдут в финальный турнир чемпионата мира-2022.

К десяти сборным, занявшим в группах вторые места, присоединятся два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в «стыки» со вторых мест в отборочных группах. Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.