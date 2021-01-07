В в первую сотню обновленного рейтинга лучших европейских футбольных клубов попали два украинских — на 21-е и 60-е место
Интернет-портал Euroclubindex представил обновленный рейтинг лучших европейских футбольных клубов.
Возглавила список мюнхенская «Бавария». Также в пятерку лучших вошли два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» и два испанских «Барселона» и «Реал».
Выше всех из украинских клубов в новом рейтинге находится донецкий «Шахтер», расположившийся на 21-й строчке. Также в первую сотню вошло и «Динамо Киев» (60 место). «Заря» на 121-й строчке, «Десна» на 195-й строчке
Первая десятка рейтинга и позиции украинских клубов:
1. «Бавария» (Германия)
2. «Манчестер Сити» (Англия)
3. «Ливерпуль» (Англия)
4. «Барселона» (Испания)
5. «Реал» Мадрид (Испания)
6. «Атлетико Мадрид» (Испания)
7. «Пари Сен-Жермен» (Франция)
8. «Ювентус» (Италия)
9. «Ред Булл Лейпциг» (Германия)
10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).
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21. Шахтер Донецк (Украина)
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60. Динамо Киев (Украина)
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121. Заря Луганск (Украина)
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195. Десна Чернигов (Украина)Tweet