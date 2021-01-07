В в первую сотню обновленного рейтинга лучших европейских футбольных клубов попали два украинских — на 21-е и 60-е место

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Интернет-портал Euroclubindex представил обновленный рейтинг лучших европейских футбольных клубов.

Возглавила список мюнхенская «Бавария». Также в пятерку лучших вошли два английских клуба: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» и два испанских «Барселона» и «Реал».

Выше всех из украинских клубов в новом рейтинге находится донецкий «Шахтер», расположившийся на 21-й строчке. Также в первую сотню вошло и «Динамо Киев» (60 место).  «Заря» на 121-й строчке, «Десна» на 195-й строчке

Первая десятка рейтинга и позиции украинских клубов: 

1. «Бавария» (Германия)

2. «Манчестер Сити» (Англия)

3. «Ливерпуль» (Англия)

4. «Барселона» (Испания)

5. «Реал» Мадрид (Испания)

6. «Атлетико Мадрид» (Испания)

7. «Пари Сен-Жермен» (Франция)

8. «Ювентус» (Италия)

9. «Ред Булл Лейпциг» (Германия)

10. «Манчестер Юнайтед» (Англия).

……

21. Шахтер Донецк (Украина)

……

60. Динамо Киев (Украина)

……

121. Заря Луганск (Украина)

……

195. Десна Чернигов (Украина)

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