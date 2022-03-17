Артобстріл окупантами Мерефи на Харківщині: 21 загиблий, 25 поранених

Внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Мерефа у Харківській області 21 людина загинула, ще 25 поранені, 10 з яких — тяжко.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

«Загинула 21 особа. Поранено 25 осіб, 10 з них знаходяться у важкому стані. Роботи по розчищенню завалів продовжуються», — вказали у прокуратурі.

За даними слідства, 17 березня 2022 року близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл міста Мерефа Харківського району, внаслідок чого зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.