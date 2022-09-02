Депутатська зрада – ще одному так званому заступнику мера Маріуполя заочно повідомлено про підозру

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, депутат міської ради від забороненої в Україні політичної партії «опозиційна платформа – за життя», перебуваючи в окупованому збройними силами рф м. Маріуполі, добровільно надав згоду на співпрацю з загарбниками та зайняв псевдопосаду «заступника голови адміністрації м. Маріуполя».

Підозрюваний відповідає за залишки комунального транспорту, що вціліли після російських бомбардувань та обстрілів. Зокрема організував проведення інвентаризації механізмів та транспортних засобів, які належали КП «Маріупольтранс» з метою їх подальшого використання незаконною окупаційною владою. Також зрадник здійснює інвентаризацію та взяття на балансовий облік до «адміністрації міста Маріуполя квазіреспубліки «днр» транспортні засоби інших комунальних підприємств.

Досудове розслідування здійснюється СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.