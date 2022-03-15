Детально про мобілізацію: в Міноборони пояснили, хто підлягає і не підлягає призову

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр з начальником управління персоналу штабу СВ ЗСУ Романом Горбачем підготувала інформацію про нюанси мобілізації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про те, хто підлягає і не підлягає призову, чи мобілізовуватимуть жінок і ВПО. Також чиновниця прокоментувала найпоширеніші скарги українців.

Як відбувається мобілізація і за якими правилами?

Починаючи з 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України №69/2022 «Про загальну мобілізацію» в державі оголошено та проводять загальну мобілізацію упродовж 90 діб.

Призов військовозобов’язаних, резервістів і залучення транспортних засобів для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань проводять в обсягах, які визначені мобілізаційними планами.

«Наразі ці плани є з грифом «секретно»», — пояснила Маляр.

Кого першочергово мобілізують? Чи відправляють одразу на передову, як навчають тих, хто не має досвіду військової служби?

Бойові військові частини комплектують найперше за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощування чисельності підрозділів за рахунок уже військовослужбовців і військовозобов’язаних, які відслужили.

Мобілізованих, які не проходили військової служби, спочатку направляють для здійснення відповідної фахової підготовки до навчальних центрів (навчальних закладів). Тоді вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії, зазначила заступниця міністра оборони.

Який порядок мобілізації внутрішньо переміщених осіб?

Через активні бойові дії сотні тисяч переселенців, частина з яких — військовозобов’язані призовного віку 18-60 років, були змушені рятувати свої сім’ї та переміщатись у безпечні місця.

Чоловіки призовного віку для отримання статусу ВПО зобов’язані стати на військовій облік у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до загальної мобілізації, вони мають бути призвані до війська.

Які найближчі плани на мобілізацію через воєнний стан?

У Міноборони пояснили, що це залежить від розвитку ситуації на лінії зіткнення.

Чи будуть мобілізовувати жінок?

«Жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу. Наразі такої необхідності немає, але в окремих випадках жінки можуть бути мобілізовані за найбільш дефіцитними для Збройних сил України та інших складових сил оборони військовими спеціальностями, такими як: медичні, зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, водії автотракторних (гусеничних) засобів, водолази, механіки та монтажники авіаційних машин, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, аерофотослужби, поліграфії, кінорадіомеханіки, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності», — пояснила Ганна Маляр.

Жодну жінку без її згоди на військову службу під час мобілізації поки що не призвано.

Які скарги отримує зараз найчастіше Міноборони?

Перша — що в західних областях України мобілізують у першу чергу ВПО, а не місцевих. Це не так, кажуть у МО.

«В усіх засобах масової інформації є багато різноманітних відео, що показують неймовірну кількість людей, які добровільно прибувають до ТЦК і СП (колишні військкомати) для виконання свого конституційного обв’язку із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Це говорить про те, що працівники ТЦК і СП просто фізично не можуть робити вибірковий чи принциповий підхід до призову громадян. Мобілізація проводиться на загальних підставах для всіх верств населення», — прокоментувала Маляр.

Друга скарга — людей через кілька днів навчань або взагалі без них направляють на передову.

«У зв’язку із ситуацією, яка склалася в державі, підготовка рядового та сержантського складу в навчальних центрах проводиться за скороченими термінами (без зниження якості навчання) та складає від 7 до 20 діб (залежно від складності спеціальності)», — пояснила заступниця міністра оборони.

Маляр зазначила — якщо людину без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передній край, треба повідомити про це на телефони гарячої лінії:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

При цьому потрібно назвати ПІБ мобілізованої особи та номер військової частини, в яку направили.

Які категорії громадян не підлягають призову на військову службу під час мобілізації?

Серед них, за інформацією Маляр: