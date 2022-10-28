Голова правління НЕК «Укренерго» пояснив чому відключаять електроенергію поза оприлюднених графіків

Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телеефіру пояснив, з чим пов’язана невідповідність оприлюднених графіків відключень електроенергії з реальністю.

«Частина відповіді полягає в об’єктивних обставинах, в яких працює енергосистема. Процедура приблизно така – коли оператор енергосистеми «Укренерго» бачить, що в енергосистемі або в окремому регіоні виникає дефіцит потужності, «Укренерго» дає команду обласним енергокомпаніям розвантажити або знизити споживання на таку кількість МВт. Далі обленерго уже за складеними заздалегідь списками (їх складають обленерго з місцевою владою) починають відключати споживачів. Але буває важко спрогнозувати наслідки атак і точно неможливо спрогнозувати, коли вони будуть здійснені. Тому частина відповіді – ворог постійно атакує енергосистему, а в цих умовах складно скласти графіки, які потім будуть на сто відсотків витримані», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо того, що оприлюднені графіки відключень електрики не збігаються з реальністю.

Він нагадав про розробку «більш планових і рівномірних графіків відключень», які можна буде оголошувати заздалегідь, тобто з вечора попереднього дня на наступний день.

Проте, за словами Кудрицький, це не виключає запровадження аварійних графіків відключень, але це будуть поодинокі випадки.

«Незважаючи на нинішні екстремальні умови, ми хочемо ввести певну плановість відключень і зробити їх менш дискомфортними для громадян і бізнесу», – додав голова правління НЕК «Укренерго».

Через пошкодження енергооб’єктів російськими військами у ніч на 27 жовтня влада Київщини попередила про можливе екстрене вимкнення електрики на невизначений термін.