Ізраїль назвав умову скасування наземної операції у Секторі Газа

Армія Ізраїлю оголосила про можливість скасування наземної операції в Секторі Газа за умови, якщо бойовики ХАМАС звільнять усіх заручників та здадуться.

Про це повідомив міжнародний речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус у інтерв’ю ABC.

“Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, де він ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників – усіх 212 – і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти й зробити це”, – заявив Конрікус.

Він не розкрив причину відкладення наземної операції у Секторі Газа, проте підкреслив, що ізраїльські війська планують “повністю ліквідувати ХАМАС”. Речник армії також зауважив, що люди повинні вибирати бік згідно з власною мораллю.

У відповідь на питання щодо гуманітарної ситуації в Газі, він висловив думку, що Ізраїль не повинен зобов’язувати забезпечувати продовольством ворога, який атакує громадян і намагається їх вбити за допомогою ракет.

Слід зазначити, що Армія оборони Ізраїлю вночі проти 13 жовтня здійснила авіаудари по близько 750 об’єктах, які належать ХАМАСу та іншим угрупуванням у Секторі Гази.

Як відомо, військово-політичний кабінет Ізраїлю підтримав введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни бойовикам ХАМАС, які вторглися з території сектору Газа. // “Прямий”