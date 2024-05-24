У Києві затримали зловмисника, який напав з ножем на пасажира метро

Знаходячись у вагоні метро, порушник спровокував конфлікт з іншим чоловіком та наніс останньому удар ножем у живіт. За скоєне зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія відбулася ввечері на станції метро «Вокзальна» в вагоні потягу. Як встановили поліцейські, нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян з нецензурною лайкою, та коли один з пасажирів намагався його зупинити – зловмисник почав бійку.

В ході конфлікту підозрюваний дістав складний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків.

Шляхом невідкладних оперативних заходів поліцейські встановили та затримали правопорушника на станції метро «Шулявська» відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 29-річний уродженець міста Херсону. Свої протиправні дії він пояснити не зміг.

Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва