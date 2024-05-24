На будівництві столичного ЖК працівник упав з висоти та отримав травму хребта – повідомлено про підозру директору товариства-підрядника

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру 28-річному директору одного з київських товариств у порушенні вимог законодавства про охорону праці службовою особою підприємства, яке заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (ч.1 ст. 271 КК України).

Під час будівництва ЖК на Подолі 42-річний будівельник виконував роботи без відповідного контролю з боку головного інженера товариства, що призвело до травмування. Так, під час перевезення будівельних матеріалів одноколісним візком по дошках, чоловік провалився в отвір під дошками та впав з висоти 3,6 м. Внаслідок падіння у нього діагностували черепно-мозкову травму та ушкодження хребта.

Як з’ясувалось, з працівником не було укладено належним чином трудовий договір, він не пройшов інструктаж з охорони праці, однак його допустили до роботи.

Директору товариства загрожує покарання у виді обмеження волі строком до 2-х років.

Київська міська прокуратура