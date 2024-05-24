Житель Харківщини вимагав гроші з колишньої дівчини, погрожуючи опублікувати матеріали сексуального характеру

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 22-річному чоловіку за фактом вимагання, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України), а також за фактом виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру (ч. 2 ст. 301 КК України).

За даними слідства, з березня 2024 року підозрюваний — мешканець м. Люботин — систематично шантажував свою колишню дівчину та вимагав з неї гроші.

Чоловік погрожував екскоханій тим, що опублікує в інтернет фото та відео сексуального характеру за її участі. Він систематично вимагав з колишньої обраниці близько 1000 доларів США.

Щоб вона сприймала його загрози як реальні, фігурант «переключився» на батька дівчини та надіслав чоловіку матеріал інтимного характеру за участі його доньки.

Правоохоронці викрили чоловіка та провели обшук за місцем його проживання у м. Люботин.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура