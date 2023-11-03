Кількість загиблих після удару по терміналу «Нової пошти» під Харковом зросла до 8

В лікарні вранці у п’ятницю, 3 листопада, не стало ще одного постраждалого через російський удар по терміналу “Нової пошти” під Харковом 21 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

“На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу “Нової пошти”, – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, станом на зараз вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених. Слідство триває.

Удар за терміналом “Нової пошти”

21 жовтня російська армія вдарила по терміналу “Нової пошти” у селі Коротич під Харковом. Для атаки окупанти використовували ракети С-300. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та 17 поранених. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, термінал майже повністю зруйнований.

Пізніше, 30 жовтня, у лікарні помер ще один постраждалий – 25-річний хлопець. Число жертв зросло до 7 осіб. Докладніше про трагедію – у матеріалі РБК-Україна.