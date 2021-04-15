Кремлевские боевики выдают свои смертельные провокации с запрещенными боеприпасами за обстрелы ВСУ (фото)
Оккупационная пропаганда т.н. «ДНР» грубо сфальсифицировала «новость» об обстреле жилого сектора запрещенными боеприпасами, приписав собственную провокацию подразделениям ВСУ. Это следует из сравнения информаций, опубликованных штабом ООС и антиукраинским Телеграм-каналом».
Так, вечером 12 апреля пресс-служба ООС сообщила о том, что «российско-оккупационные войска осуществили дистанционное минирование населенного пункта Зайцево» запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2.
Кроме того, сообщил в штабе ООС, одна из мин попала в частный дом. При этом на запрещенных боеприпасах были провокационно нанесены надписи на украинском языке и изображена нацистская свастика. Украинская сторона отметила, что попытка имитировать принадлежность мин Украине не имеет никаких оснований, поскольку ПОМ-2 не состоят на вооружении у ВСУ, зато сохранились на военных складах в России.
Информацию о дистанционном минировании и использовании для этого запрещенных боеприпасов в штабе ООС проиллюстрировали соответствующими фотографиями.
Двое суток спустя сепаратистский дезинформационный ресурс «Сводки ополчения Новороссии» опубликовал приведенные пресс-службой штаба ООС фотографии, сопроводив их перекрученной информацией о тот, что это якобы ВСУ обстреляли жилой сектор.
При этом ни даты «обстрела», ни населенного пункта пропагандисты не указали. Это не помешало другим сепаратистским каналам активно растиражировать данную «новость». // ОстровTweet