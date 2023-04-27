«Маріупольського м’ясника» Мізінцева зняли з посади заступника міністра оборони РФ – росЗМІ

У вищому військовому керівництві Росії пройшли чергові перестановки. Генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як “маріупольський м’ясник”, зняли з посади заступника міністра оборони.

Першим про це повідомив так званий “військовий кореспондент” з числа кремлівських пропагандистів Олександр Сладков. Після цього інформацію підтвердили в Telegram-каналі “Раніше за всіх. Ну майже” з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що Мізінцев відповідав за тилове забезпечення російської армії.

Причини, чому генерал-полковника вирішили прибрати з посади, поки невідомі. Представники кремлівської влади не давали офіційних коментарів щодо звільнення.

Михайло Мізінцев: що про нього відомо

Раніше генерал-полковник вважався “улюбленцем Путіна”. Він командував військами Росії в Сирії, де прославився килимовими бомбардуваннями.

Навесні 2022 року Мізінцева призначали керувати облогою Маріуполя. Саме цей генерал-полковник віддавав накази нещадно обстрілювати місто і вбивати мирне населення. Під час його командування були нанесені удари по пологовому будинку і драмтеатру, в підвалі якого ховалися люди. Через свої терористичні методи ведення війни Мізінцев отримав прізвисько “Маріупольський м’ясник”.

З 2014 року офіцер займав крісло директора Національного центру управління обороною РФ. У 2017-му він отримав посаду генерал-полковника, а у вересні 2022-го став заступником міністра оборони. // УНІАН