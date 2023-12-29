Масштабні руйнування, 5 загиблих і 20 поранених – розпочато розслідування російського ракетного обстрілу м. Дніпро

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 29 грудня 2023 року армія рф здійснила масований ракетний удар об’єктів цивільної інфраструктури м. Дніпра.

На даний час відомо про п’ятьох загиблих. Отримали поранення 20 людей, серед них дитина. Кількість потерпілих встановлюється.

Внаслідок ворожих обстрілів у місті пошкоджено пологовий будинок, торгівельний центр, багатоповерхові будинки та автомобілі.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресора.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури