Міністр оборони США анонсував щомісячні зустрічі Консультативної групи з оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Консультативна група з оборони України проводитиме зустрічі щомісяця для координації допомоги Україні.

«Щоб гарантувати, що ми продовжуємо розвивати наш прогрес, ми плануємо розширити цей форум за межі сьогоднішнього дня. Я гордо повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною контактною групою з оборони України.

Контактна група буде механізмом для країн доброї волі, щоб інтенсифікувати наші зусилля, координувати нашу допомогу та фокусуватися на тому, щоб перемогти в сьогоднішній битві та в майбутніх», — сказав Остін на пресконференції за результатами зустрічі Консультативної групи з оборони України за участю глав міністерств оборони понад 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині у вівторок.

За його словами, ці щомісячні зустрічі можуть відбуватися персонально, віртуально або у змішаному форматі. // Інтерфакс-Україна