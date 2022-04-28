Мінреінтеграції оновило перелік окупованих ОТГ та тих, які розташовані в зоні боїв

Усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, отримають грошову допомогу від держави.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік об’єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні російськими військами.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Затверджено оновлений перелік, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно оновлюється», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ розроблено на виконання вимог постанови Кабінету міністрів від 16 квітня 2022 року № 457 «Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України». Він формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

До переліку внесено три категорії ОТГ: території, що є тимчасово окупованими; території, що знаходяться в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.

Станом на 27 квіттня до списку ввійшли вісім областей. Це — територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (4 громади), Донецької (66 громад – усі), Луганської (37 громад – усі), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей.