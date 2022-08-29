На Чернігівщині російський окупант тримав зв’язану жінку у погребі без води та їжі

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Наразі його оголошено в розшук.

На Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який два дні утримував зв’язану жінку у погребі без води та їжі.

Окупант постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством / фото прокуратура

Окупант постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством / фото прокуратура

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився з місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження”, – йдеться у дописі.

Погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України.

“Не отримавши необхідних відомостей, російський військовий утримував одну з місцевих жінок зі зв’язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством”, – наголосили у прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Обвинуваченого оголошено в розшук. // УНІАН

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