На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 12 атак, знищили десятки одиниць техніки ворога
Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Разом до перемоги!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet