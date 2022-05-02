На Донецькому та Луганському напрямках українські бійці відбили 12 атак, знищили десятки одиниць техніки ворога

Упродовж поточної доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога.

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

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Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!

Разом до перемоги!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation

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