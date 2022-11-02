На лаві підсудних депутат Черкаської міської ради, якого звинувачують у торгівлі гуманітаркою

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом продажу гуманітарної допомоги депутатом Черкаської міської ради (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За версією слідства один з місцевих депутатів, будучи командиром добровольчого формування територіальної громади (далі – ДФТГ), в період воєнного стану, використовуючи своє службове становище, видав офіційний документ, на підставі якого шляхом залучення посередників через митний кордон було здійснено переміщення військової амуніції як гуманітарної допомоги від діаспори м. Чикаго, США.

Отримавши зазначену гуманітарну допомогу, вказана особа, не облікувала її у відповідних документах ДФТГ з метою унеможливити контроль дотримання наданих гарантійних зобов’язань щодо її використання як гуманітарної допомоги, а впродовж травня – червня 2022 року через посередників здійснив продаж третім особам.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювалося слідчими слідчого управління ГУНП в Черкаській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

На цей час обвинувальний акт стосовно депутата Черкаської міської ради скеровано до Придніпровського районного суду м. Черкаси для розгляду по суті.

Довідково: ч. 3 ст. 201-2 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури