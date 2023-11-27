На війні з Росією загинув віцепрезидент Федерації шахів України

На фронті загинув віцепрезидент Федерації шахів України Артем Сачук.

Про це Львівському порталу повідомили в організації.

«На визвольній війні проти російських окупантів загинув український воїн-доброволець Артем Сачук – відомий шаховий діяч, кандидат у майстри спорту, віцепрезидент Федерації шахів України, організатор багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань», – вказано у повідомленні.

За яких саме обставин загинув Артем Сачук, наразі достеменно не відомо. Суспільне пише, що в Житомирському міському об’єднаному ТЦК та СП інформацію про смерть Артема Сачука підтвердили, втім усі деталі ще з’ясовують.

Як відомо, Артем Сачук родом із Житомира. До повномасштабного вторгнення РФ працював і Офісі реформ Кабміну – консультативно-дорадчому органі, який допомагає уряду у розробці та реалізації реформ.

Невдовзі після початку великої війни Артем Сачук вступив до лав ЗСУ. У серпні цьогоріч відзначений медаллю «За військову службу Україні».