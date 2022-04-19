Немецкий производитель шин Continental решил возобновить производство в России и таким образом поддержать войну против Украины

Немецкий производитель шин Continental AG временно возобновил производство шин для легковых автомобилей на своем российском заводе в Калуге, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщении компании. Спонсирование войны российского государства против Украины, объясняется якобы защитой местных рабочих, которым якобы могут быть предъявлены уголовные обвинения.

В Continental заявили, что этот шаг был направлен на удовлетворение местного спроса.

То есть фактически в немецкой компании решили поддержать таким образом нападение РФ на Украину, удовлетворив спрос на премиум шины российского общества, которое, судя по соцопросам, в подавляющем большинстве поддерживает убийство украинцев.

«Наши сотрудники и менеджеры в России столкнутся с серьезными уголовными последствиями, если мы воздержимся от обслуживания местного спроса», — заявили в Continental, добавив, что ее продукция в принципе предназначена для гражданского использования, что конечно не совсем так, так как эти шины можно ставить и на автомобили используемые российскими войсками. Не говоря уже о налогах которые идут на финансирование боевых захватнических действий ВС РФ на территории Украины.

Continental, которая 8 марта заявила, что производство на заводе было приостановлено, не уточнила, какие обвинения могут быть предъявлены персоналу со стороны властей.

«Чтобы защитить наших сотрудников в России от судебного преследования, мы временно возобновляем производство легковых шин для местного рынка на нашем шинном заводе в Калуге», — цитирует агентство Рейтер сообщении пресс-службы немецкой компании.

И хотя Continental заявила, что возобновление производства не было решением, ориентированным на получение прибыли, косвенное спонсирование, в том числе и резни в Буче, устроенной российскими войсками, не комментировалось.

Финская компания Nokian Tyres (TYRES.HE) в этом месяце предупредила, что санкции ЕС затруднят продажу шин в России, хотя в марте она заявила, что ее решение сохранить свои заводы якобы дало ей контроль над тем, где продаются шины.

Итальянская компания Pirelli (PIRC.MI) прекратила инвестиции в Россию и сократила там свои заводы. Pirelli производит около 10% мирового производства шин на двух российских заводах.