Оголошено обов’язкову евакуацію з двох громад Куп’янського району: список сіл
16 січня оголосили обов’язкову евакуацію людей з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
До евакуації закликають сім’ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка Кіндрашівської громади;
- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади.
За даними ОВА, у цих населених пунктах перебувають 3043 людей, з них 279 — діти.
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Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91