Оголошено обов’язкову евакуацію з двох громад Куп’янського району: список сіл

16 січня оголосили обов’язкову евакуацію людей з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп’янського району.

Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.

До евакуації закликають сім’ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади.

За даними ОВА, у цих населених пунктах перебувають 3043 людей, з них 279 — діти.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91

Суспільне