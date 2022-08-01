ОК «Південь» підтвердило розгром ешелону з російською технікою та військами біля Брилівки на Херсонщині

В оперативному командуванні «Південь» підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

«Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного, а ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбуці.

У командуванні також повідомили про підтверджені втрати противника за добу – 52 військових, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки «Нона-С», самохідна артустановка, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка.

«В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта – залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку та боєкомплекти – все згоріло. Дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію. Ймовірно є влучання й у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг», – написав він у фейсбуці.