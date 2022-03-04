Окупанти знищили Охтирську ТЕЦ, люди опинилися у холодній пастці – голова Сумської ОДА

Катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну.

«Розбомблено повністю машинне відділення. У місті немає опалення, електроенергії. Ми намагаємося вирішити питання, як терміново вивезти людей з міста, бо через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам’яну пастку без води, світла та електроенергії», – наголосив керівник Сумщини.

При цьому Живицький визнав: в області немає «зелених коридорів» для евакуації людей.

Він додав, що ДСНС продовжує розбирати руїни військової частини, яку росіяни обстріляли кілька днів тому. Інформація по загиблих та поранених уточнюється.

На вулицях лишається багато трупів, які збирають для ідентифікації.

«Ця катастрофа відбувається завдяки Росії, яка напала на Україну та за підтримки і сприяння усіх росіян цього світу, які мовчать, або відкрито підтримують свою фашистську владу», – заявив Дмитро Живицький.

Нагадаємо, вранці окупанти ракетним ударом знищили кадетський корпус у Сумах (фото). // Главком