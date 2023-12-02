Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 02 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот сорок сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російські федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 23 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59 та 18 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області; Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбили 13 атак.

На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 8 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили ще 4 атаки.

Водночас, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 складах боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1070 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 11 автомобілів та одиниця спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ