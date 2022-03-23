Опіки білим фосфором – чому це небезпечно та як надати першу допомогу

Російські окупанти використовують проти України напад, через що зростає ризик отримувати такі опіки. Вони надзвичайно небезпечні, адже білий фосфор може випалювати тіло до кісток та кісткового мозку.

Лікар Наталія Яремчук озвучила рекомендації щодо надання першої допомоги під час опіків білим фосфором.

Базові рекомендації:

Не контактувати з частинками фосфору, які потрапили на шкіру та на одяг. Якщо є можливість, занурити ушкоджену частину тіла у воду. Якщо це неможливо, поливати шкіру та одяг зверху. Одяг краще знімати прямо у воді, адже в такому середовищі він не горить. Пошкоджені ділянки тіла потрібно обробити содовим розчином – 1 чайна ложка соди на 1 склянку води. Прикласти вологу пов’язку до рани. Не можна використовувати вату та перекис водню. Якщо потерпілий у свідомості, можна дати йому будь-яке знеболювальне – Фенобарбітал і заспокійливе – Корвалол, Гідазепам, Феназепам. Під час отруєння парами фосфорного з’єднання підійде будь-який сорбент – активоване вугілля, харчова глина, Ентеросорбент, Атоксіл, Ентеросгель. Важливо пити багато води, лужних рідин, молока або лужної води без газу. Якнайшвидше потрібно доставити хворого в будь-який медичний заклад.

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