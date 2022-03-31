Під Черніговом окупанти розстріляли колону волонтерів: є жертва та поранені

Під Черніговом російські окупанти розстріляли колону волонтерів. Одна людина загинула, четверо дістали поранення.

Про це в Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Як зазначила омбудсмен, під прицільний вогонь ворога потрапило п’ять автобусів, які намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. В автобусі перебували лише цивільні волонтери.

Внаслідок обстрілу одна людина загинула, четверо дістали тяжкі поранення.

Одному з бусів вдалося вирватися на пробитих шинах. Водія було поранено, його доправили до лікарні.

«Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії.

Такі дії є черговим військовим злочином та злочином проти людяності рашистських військ згідно зі статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду», — написала Денісова.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів з боку рф проти українців.