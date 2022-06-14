Проведено черговий обмін загиблими військовими: повернуто тіла 64 захисників Азовсталі

Операцію здійснили в Запорізькій області.

У Запорізькій області провели черговий обмін тілами загиблих військових. Україна повернула тіла 64 оборонців оборонців Азовсталі.

Процес повернення тіл українських військових триває і відповідає нормам Женевської конвенції, повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції ТОТ.

Домовленості про нинішній обмін було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

Нагадаємо, під час попередніх обмінів українській стороні передали 220 тіл загблих азовців. Перший обмін відбувся за формулої 160 на 160. // LB.ua