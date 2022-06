Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце — ТРЦ в центрі міста де були сотні людей

Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у Фейсбук.

«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно» — прокоментував черговий злочин росіян президент Зеленський.

The entire shopping centre in #Kremenchuk is on fire. Two #Russian rockets.#Ukraine #Russia #WarCrimes pic.twitter.com/TDJNgGnvC3

— Canadian Ukrainian Volunteer 🇺🇦🇨🇦✊🏻 (@CanadianUkrain1) June 27, 2022