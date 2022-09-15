Рашисти знову вдарили ракетами по Кривому Рогу в районі гідротехнічних споруд

Російські війська продовжують обстрілювати місто Кривий Ріг. Про це повідомив голова ВЦА Олександр Вілкул.

За його словами, окупанти обстрілювали гідротехнічні споруди.

Росіяни знову вдарили по Кривому Рогу ракетами

Фото: Telegram/Zelenskiy / Official

“Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд”, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, у Кривому Розі всю ніч боролися з наслідками вчорашнього російського ракетного удару. Росіяни били ракетами “Кинджал” та “Іскандер”. Внаслідок атаки рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 м. Станом на 8-му годину ранку його вдалося знизити на 13 см, ще через кілька годин – на 40, і він й далі падає.

Сьогодні росіяни продовжили обстрілювати місто. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...