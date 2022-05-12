Російські окупанти бояться йти у бій, бунти у ворожій армії набувають масового характеру (аудіо)

Щоб хоч якось їх приборкати – москва відправляє в Україну «досвідчених карателів». Як, наприклад, генерала Мурадова, відомого своєю жорстокістю після командування об’єднаним угрупованням сил рф у Сирії.

Він влаштовує «показові суди» загарбникам, але навіть такі заходи не змінюють ситуацію кардинально: солдати все одно відмовляються наступати у найгарячіших точках.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

«Ну, Мурадов, типа, приехал, типа, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы, и все… Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, руки, на*уй, связал, бл*дь, они все из карманов повыкладывали, связал им руки, на*уй, все.. и в ПАЗики загрузил и увезли», – розповідає своєму батькові окупант.

Він говорить, що попри такі показові виступи, російських «відказників» все одно потім повертають додому. Тому і він чекає, коли його відправлять «у відпустку».

Бо ж росія не може офіційно визнати, що має настільки велику кількість солдат, які відмовляються воювати в Україні. От і називає їх втечу з війни «відпустками».

Тих загарбників, які не захочуть піти із нашої землі добровільно, українські воїни відправлять додому у «довічну відпустку». На сьогодні лічильник ЗСУ уже нараховує понад 26,5 тис. окупантів.

Служба безпеки України