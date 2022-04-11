Розслідується крадіжка російськими окупантами сільгосптехніки на 1 мільйон євро

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами (ч. 3 ст. 289 КК України).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, російські військові незаконно заволоділи новими флагманськими комбайнами S770 та S760, трактором M6195 та сівалкою Vaderstad Tempo, які належали одному з дилерів сільгосптехніки регіону та до окупації міста Мелітополія залишались на виставковому майданчику міста.

Загальна вартість викраденої сільгосптехніки складає 1 млн євро.

За інформацією фахівців підприємства, позиційні системи, які встановлені на обладнані, підтверджують перебування техніки на території Чечні. // Судовий репортер