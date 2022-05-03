СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії та викрила зрадників, які приєдналися до окупантів

Детальніше про чергові викриття колаборантів і помічників російських загарбників – у підбірці спецоперацій Служби безпеки України за останні дні.

На Київщині:

контррозвідка СБУ затримала російського агента, який передавав ворогу дані щодо дислокації запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

Як канал зв’язку використовував спеціальний чат-бот в одному з меседжерів – його розробили спецслужби рф для отримання таємних відомостей від своєї агентури.

Цю інформацію окупанти потребували для здійснення ракетних ударів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру. Триває розслідування щодо причетності зрадника до коригування ворожих обстрілів по стратегічно важливим об’єктам, у тому числі в Києві.

Крім того, СБУ встановила місцезнаходження та затримала ще двох зрадників на території столичного регіону.

Ними виявились двоє мешканців Броварського району, які під час тимчасової окупації одного з селищ приєднались до окупантів. Вони отримали військову форму російського зразка, амуніцію, зброю та боєприпаси.

За даними слідства, росіяни залучали їх до збору розвідданих і патрулювання. Під час таких «рейдів» зрадники залякували людей та чинили насильство для поширення панічних настроїв серед місцевих жителів.

Встановлено, що зловмисники вбили двох громадян у селищі Велика Димерка.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів. Триває розслідування, щоб встановити інших осіб, причетних до співпраці з окупантами.

Ще один затриманий на Київщині колаборант під час тимчасової окупації одного із селищ допомагав загарбникам облаштовувати артилерійські розрахунки та встановлювати блокпости.

Він також патрулював територію та передавав ворогу дані про українських патріотів. Саме за його «наводкою» рашисти викрали старосту селища і намагалися схилити його до співпраці, погрожуючи насильством і фізичною розправою.

На Львівщині:

в ході оперативних дій затримано агента російських спецслужб. Ним виявися представник криміналітету, раніше засуджений за вчинення тяжких злочинів. Він перебував у місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території, де і був завербований.

За завданням спецслужб рф агент мав збирати розвіддані, у тому числі щодо місць дислокації і переміщення українських військ і геолокацій стратегічно важливих об’єктів.

Для цього зловмисник нібито з власної волі просив перевести його до однієї з українських виправних установ, де відбував ще кілька місяців покарання.

А згодом – залишився на підконтрольній українській владі території, щоб виконувати завдання своїх російських кураторів.

Співробітники СБУ задокументували факти отримання зловмисником ворожих вказівок. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

У Миколаївській області:

на співпраці з ворогом викрито заступницю голови Баштанської райради. Колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних «постановочних» сюжетах російських пропагандистів.

Зловмисниці повідомлено про підозру. Наразі вона намагається сховатися від правосуддя на тимчасово окупованій території. Втім СБУ продовжує документувати факти її злочинної діяльності, щоб затримати і притягнути до відповідальності.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України