Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 21 вересня 2021 року

Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.

Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів НОВОМИХАЙЛВКА та НОВОЗВАНІВКА.

Поблизу КАТЕРИНІВКИ ворог застосовував заборонену зброю — міномети калібру 120 мм.

В напрямку НОВООЛЕКСАНДРІВКИ противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля ШИРОКИНОГО найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту КАМ’ЯНКА противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation