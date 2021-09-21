Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 21 вересня 2021 року
Упродовж минулої доби, 20 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою.
Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась. Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Намагаючись спровокувати відповідь наших воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів НОВОМИХАЙЛВКА та НОВОЗВАНІВКА.
Поблизу КАТЕРИНІВКИ ворог застосовував заборонену зброю — міномети калібру 120 мм.
В напрямку НОВООЛЕКСАНДРІВКИ противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.
Біля ШИРОКИНОГО найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.
Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
В районі населеного пункту КАМ’ЯНКА противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
Втрат серед українських захисників немає.
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet