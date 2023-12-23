Смертельна атака росіян на кафе «Ria Lounge» у Краматорську: СБУ назвала мотиви корегувальника

Корегувальник у Краматорську – місцевий співробітник газотранспортного підприємства – навів ворожі ракети на кафе “Ria Lounge” не за гроші, а з ідейних міркувань.

Про це на брифінгу повідомила керівниця пресслужби ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, відповідаючи на питання кореспондента Укрінформу.

Вона зауважила, що нещодавно слідчі скерували обвинувальний акт до суду стосовно особи, яка підозрюється у наведенні ракетного удару по кафе “Ria Lounge”, де загинули багато людей.

«Ми зібрали всі необхідні експертизи і доказову базу. Чоловік підозрюється за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) КК України, і далі ми вже очікуємо на справедливий вирок суду… Він це робив не за гроші, а зі своїх ідейних міркувань. Як розповідали вже потім його колеги, він ніколи не приховував свою проросійську позицію», – сказала Прищепа.

Вона зазначила, що підозрюваний у справі один – це коригувальник, співробітник газотранспортного підприємства, який перебував у місті Краматорську. Він від свого колишнього знайомого, який зараз представляє «відділення розвідки командування внутрішніх військ ДНР» отримав вказівку перевірити інформацію про місцезнаходження військовослужбовців Збройних Сил України в приміщенні кафе «Ria Lounge» у Краматорську.

«Він, цей інформатор, перебуваючи поблизу кафе, за допомогою одного з месенджерів свого облікового запису на телефон записав два відеофайли із зображенням вказаного кафе і автомобілів з ознаками розрізнення, які належать військовослужбовцям Збройних сил України. І відправив цьому своєму знайомому всі відеофайли», – розповіла співробітниця СБУ.

За її словами, в цей же день через 3,5 години російські окупаційні війська нанесли ракетний удар по цьому кафе.

«А злочинець після фотографування кафе повернувся додому і спокійно там спав. І вже під ранок, з 27 на 28 червня правоохоронці його затримали. Він був удома і не очікував, мабуть, того, що за ним так швидко прийдуть», – констатувала Прищепа.

Як повідомлялося, ввечері 27 червня 2023 року армія РФ влучила у центрі Краматорська в кафе «Ria Lounge» ракетою «Іскандер-К» з території Росії.

Унаслідок удару на місці загинули 12 людей, 60 отримали поранення. Потім, за кілька днів у лікарні померла поранена у кафе письменниця і громадська діячка Вікторія Амеліна, і кількість загиблих зросла до 13. Серед загиблих були 14-річні дівчатка-близнюки.

Взагалі, всі загиблі, крім двох військових, були цивільні, більшість з них були співробітниками кафе.