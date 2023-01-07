Сотні «чмобіків», які загинули під ударом у Макіївці, були зігнані до купи слухати свого Путіна

Російський військовий, який вижив після удару ЗСУ по місцю скупчення загарбників у будівлі ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області новорічної ночі, розповів, що в актовій залі на той момент зібрали солдатів слухати виступ президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Сіяч вітру”.

У мережі був опублікований ролик із пораненим мобілізованим із російського міста Самара, який у лікарні розповідає на камеру про те, як стався обстріл у ніч проти 1 січня.