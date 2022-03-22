У Києві чергового прихильника «руського міра» затримали за підозрою у розвідувально-диверсійній діяльності

З’ясувалося, що затриманий підтримував дії російської армії на території України, пропагував ідеї «руського міра» та співпрацював із ворогом, передаючи важливу інформацію.

41-річного зловмисника, який назвався монахом одного з храмів, затримали оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на одній зі станцій метро.

У його помешканні вилучили речові докази, що свідчать про можливу причетність до розвідувально-диверсійної діяльності на території України та пособництво ворогу.

Крім того, в телефоні підозрюваного є переписки із абонентами росії із закликами до знищення українців, фотографії об’єктів критичної інфраструктури, аудіозаписи з інформацією щодо розташування блокпостів тощо.

Затриманого поліцейські передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

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Національна поліція України