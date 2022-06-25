Українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні: у ворога великі втрати

Опубликовано

Українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по росіянах біля Снігурівки і Олександрівки на кордоні Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування «Південь».

Українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні: у ворога великі втрати

Фото: українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні (Getty Images)

За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 і великокаліберну 152-міліметрову гармату «Гіацинт», сім одиниць іншої броньованої техніки.

«У Миколаївській області ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні»орлани-10». Ще одна «пташка-розвідниця» заземлена безповоротно», — йдеться в повідомленні.

Like

Метки:

Читайте также: