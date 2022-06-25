Українська авіація завдала ударів по росіянам на півдні: у ворога великі втрати
Українські штурмовики і вертольоти завдали ударів по росіянах біля Снігурівки і Олександрівки на кордоні Миколаївської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування «Південь».
За добу на півдні ЗСУ знищили 46 росіян, два танки Т-72 і великокаліберну 152-міліметрову гармату «Гіацинт», сім одиниць іншої броньованої техніки.
«У Миколаївській області ворог продовжує проведення повітряної розвідки, а наші підрозділи продовжують збивати безпілотні»орлани-10». Ще одна «пташка-розвідниця» заземлена безповоротно», — йдеться в повідомленні.