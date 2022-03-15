Унаслідок ранкових обстрілів Києва загинули двоє людей. Пошкоджено станцію метро
Ще 35 людей врятовані, одна людина — в лікарні.
В результаті ранкових ворожих обстрілів по Києву загинули двоє людей, одну — госпіталізовано.
Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага в Facebook.
«Сьогодні з ранку починаючи з 4:22 і до 5:51 внаслідок ворожих обстрілів сталося влучання боєприпасів у два багатоповерхових житлових будинки у Святошинському районі, один приватний будинок в районі Осокорки та ще один багатоповерховий будинок у Подільському районі! Наразі точно відомо про двох загиблих, 35 врятовано, один в лікарні», — написала вона.
Водолага також наголосила, що остаточна інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що під обстріл у Києві потрапила багатоповерхівка у Подільському районі, а також приватний будинок на Осокорках. Крім того, вибухова хвиля пошкодила фасад станції метро «Лук’янівська». // УНІАНTweet