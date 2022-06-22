Внаслідок обстрілу окупантами Золочівської ОТГ загинуло троє мирних мешканців

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 21 червня 2022 року російські військові обстріляли с. Уди Золочівської об’єднаної територіальної громади. Внаслідок обстрілу загинули жінки віком 71, 45 та 43 років.

Досудове розслідування здійснюється Богодухівським районним відділом поліції ГУНП в Харківській області. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура